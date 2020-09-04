Свердловская прокуратура потребовала ликвидировать кислотный Левихинский рудник

Проверка была начата из-за ранее опубликованного в социальных сетях видео с заброшенным и затопленным медноколчеданным рудником. В комментарии указывалось, что оттуда текут кислотные реки, которые отравляют все вокруг.
30 июля Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора сообщило, что проведенный рейд выявил загрязнение реки Тагил.
Исковое заявление к департаменту по недропользованию по Уральскому федеральному округу было направлено прокуратурой с целью прекращения негативного воздействия шахтных вод на окружающую среду. Рудник должен быть включен в государственный реестр объектов накопленного вреда окружающей среде и его ликвидации.
Проверка прокуратуры установила, что в июле 2020 года в реке Тагил вследствие попадания недостаточно очищенных сточных вод выявлены превышения предельно допустимых концентраций марганца, цинка и железа.
Напомним, ранее сотрудники Нижнетагильской природоохранной прокуратуры под руководством провели проверку на территории Левихинского рудника, где разлились «кислотные реки». В ходе проверки были взяты пробы воды и грунта.