Свердловская прокуратура потребовала ликвидировать кислотный Левихинский рудник

Исковое заявление к департаменту по недропользованию по Уральскому федеральному округу было направлено прокуратурой с целью прекращения негативного воздействия шахтных вод на окружающую среду. Рудник должен быть включен в государственный реестр объектов накопленного вреда окружающей среде и его ликвидации.