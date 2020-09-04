Свердловская прокуратура потребовала ликвидировать кислотный Левихинский рудник

Свердловская прокуратура потребовала ликвидировать кислотный Левихинский рудник

Сегодня, 14:39Здоровье и экологияPhoto: pixabay.com
Прокуратура Свердловской области обратилась в суд, чтобы ликвидировать бывший Левихинский рудник, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.

Проверка была начата из-за ранее опубликованного в социальных сетях видео с заброшенным и затопленным медноколчеданным рудником. В комментарии указывалось, что оттуда текут кислотные реки, которые отравляют все вокруг.

30 июля Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора сообщило, что проведенный рейд выявил загрязнение реки Тагил.

Исковое заявление к департаменту по недропользованию по Уральскому федеральному округу было направлено прокуратурой с целью прекращения негативного воздействия шахтных вод на окружающую среду. Рудник должен быть включен в государственный реестр объектов накопленного вреда окружающей среде и его ликвидации.

Проверка прокуратуры установила, что в июле 2020 года в реке Тагил вследствие попадания недостаточно очищенных сточных вод выявлены превышения предельно допустимых концентраций марганца, цинка и железа.

Напомним, ранее сотрудники Нижнетагильской природоохранной прокуратуры под руководством провели проверку на территории Левихинского рудника, где разлились «кислотные реки». В ходе проверки были взяты пробы воды и грунта.

Stories:
Нижний Тагил
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