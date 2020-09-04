В Екатеринбурге роддом перестал принимать пациенток из-за коронавируса

У одного из сотрудников больницы подозревается коронавирус.
Как рассказали в оперативном штабе, роддом закрыт на плановую профилактику, которую и предполагалось провести в сентябре.
При этом у одного из сотрудников на самом деле подозревают COVID-19, ожидаются результаты теста.
Со вчерашнего вечера рожениц отправляют в другие медучреждения Екатеринбурга.
Напомним, что ранее роддом закрывался из-за пациентки с коронавирусом,а все находящиеся в нем роженицы были перенаправлены в другие учреждения. Учреждение открыли в мае 2020 года после обработки.