В Екатеринбурге роддом перестал принимать пациенток из-за коронавируса

В Екатеринбурге снова закрыли роддом ГКБ № 40 из-за коронавируса, сообщает оперштаб Свердловской области.

У одного из сотрудников больницы подозревается коронавирус. Как рассказали в оперативном штабе, роддом закрыт на плановую профилактику, которую и предполагалось провести в сентябре. При этом у одного из сотрудников на самом деле подозревают COVID-19, ожидаются результаты теста. Со вчерашнего вечера рожениц отправляют в другие медучреждения Екатеринбурга. Напомним, что ранее роддом закрывался из-за пациентки с коронавирусом,а все находящиеся в нем роженицы были перенаправлены в другие учреждения. Учреждение открыли в мае 2020 года после обработки. В Екатеринбурге открыли роддом № 40 после обработки из-за пациентки с коронавирусом

