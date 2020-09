В Нижнем Тагиле на выходные объявлено предупреждение о смоге, сообщает ФБГУ «Уральское УГМС».

Метеорологические условия продержатся на территории города с 4 сентября 20.00 до 7 сентября 20.00. Отмечается, что объявлено предупреждение о НМУ первой степени опасности. Ранее стало известно, что в Нижнем Тагиле вновь ожидаются заморозки до минусовых температур. В Нижнем Тагиле вновь ожидается похолодание

