Штормовой ветер вновь ожидается в Свердловской области

В связи с этим на территории всех муниципальных образований региона необходимо провести превентивные мероприятия.
Из-за сильного ветра могут возникнуть чрезвычайные ситуации на сетях электро- и водоснабжения, существует риск обрушения деревьев и крыш зданий. Кроме того, возникает риск ограничения движения транспорта и увеличение числа ДТП, отмена авиаперелетов и новые пожары.
Напомним, 3 сентября вечером в Екатеринбурге разбушевался ураган. В результате два человека пострадали, ветер снес крыши на пяти зданиях столицы Урала и повалил 19 деревьев.