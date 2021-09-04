Штормовой ветер вновь ожидается в Свердловской области

Штормовой ветер вновь ожидается в Свердловской области
Штормовой ветер вновь ожидается в Свердловской области
Сегодня, 15:49Здоровье и экологияФото: pixabay.com
Штормовой ветер с порывами до 23 метров в секунду ожидается в Свердловской области 5 сентября, сообщает ГУ МЧС по Свердловской области.

В связи с этим на территории всех муниципальных образований региона необходимо провести превентивные мероприятия.

Из-за сильного ветра могут возникнуть чрезвычайные ситуации на сетях электро- и водоснабжения, существует риск обрушения деревьев и крыш зданий. Кроме того, возникает риск ограничения движения транспорта и увеличение числа ДТП, отмена авиаперелетов и новые пожары.

Напомним, 3 сентября вечером в Екатеринбурге разбушевался ураган. В результате два человека пострадали, ветер снес крыши на пяти зданиях столицы Урала и повалил 19 деревьев.

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