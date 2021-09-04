Вновь диоксид азота: замеры воздуха в Нижнем Тагиле 4 сентября

Вновь диоксид азота: замеры воздуха в Нижнем Тагиле 4 сентября
Вновь диоксид азота: замеры воздуха в Нижнем Тагиле 4 сентября
Сегодня, 17:46Здоровье и экологияФото: TagilCity.ru
Корреспондент TagilCity.ru сделал регулярные замеры воздуха у здания железнодорожного вокзала в Нижнем Тагиле 4 сентября. Короткие замеры показали наличие диоксида азота — 0,1мг/м3.

В субботу 4 сентября, подъезжая к вокзалу в Нижнем Тагиле, журналист редакции заметил сгусток дыма, поднимающийся над городом, вероятно, очередные выбросы с предприятия. Подключив прямой эфир в Instagram, мы произвели 2-минутные замеры синильной кислоты, диоксида азота, сероводорода, формальдегида и диоксида серы. Значения диоксида азота достигли отметки 0,1 мг/м3. Концентрация этого же вещества без превышений ПДК была обнаружена в атмосфере на той же локации 3 сентября.

Фото:Tagilcity.rU

В 10:15 утра температура воздуха была +18 градусов и юго-восточный ветер со скоростью четыре метра в секунду. Длительные замеры пяти веществ-загрязнителей не показали их наличия в воздухе Нижнего Тагила.

Каждый день редакция TagilCity.ru проводит прямые трансляции в Instagram с замерами воздуха в Нижнем Тагиле.

Информация о состоянии атмосферы получена на основании инструментальных замеров газоанализатором «Геолан-1П». Указанные сведения не являются официальными и могут отличаться от замеров, опубликованных уполномоченным государственным органом. Для получения официальной информации о состоянии окружающей среды редакция «TagilCity» рекомендует направлять соответствующие запросы в Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора.

Сюжеты:
Нижний ТагилЭкология Нижнего ТагилаЭксклюзив
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