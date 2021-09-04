Вновь диоксид азота: замеры воздуха в Нижнем Тагиле 4 сентября

В субботу 4 сентября, подъезжая к вокзалу в Нижнем Тагиле, журналист редакции заметил сгусток дыма, поднимающийся над городом, вероятно, очередные выбросы с предприятия. Подключив прямой эфир в Instagram, мы произвели 2-минутные замеры синильной кислоты, диоксида азота, сероводорода, формальдегида и диоксида серы. Значения диоксида азота достигли отметки 0,1 мг/м3. Концентрация этого же вещества без превышений ПДК была обнаружена в атмосфере на той же локации 3 сентября.