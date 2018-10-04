УГМК инвестирует 1 млн рублей на очистку рек на севере Свердловской области

Директор заповедника «Денежкин камень» Анна Квашнина подняла вопрос экологической проблемы на севере Свердловской области. В частности, в реку Шегультан впадают водотоки, в которых превышен уровень содержания алюминия, марганца, цинка и меди. В районе карьеров Шемур и Ново-Шемур находятся водосборные области рек Тальтия и Шегультан, в связи с чем общественники обвиняют УГМК в загрязнении водоемов.

Однако, по мнению представителя ФГБУ РосНИИВХ Александра Попова, причиной экологической проблемы является не УГМК, так как геологоразведочные работы ведутся в данной области с 50-х годов прошлого столетия.

Григорий Рудой заверил, что экологические нормативы на Шемурском и Ново-Шемурском месторождении не нарушаются. Кроме того, металлургическая компания разработала ряд мер по предотвращению возможных проблем, которые были одобрены Роспотребнадзором.

Цель проекта – очистка окрестных рек. Все талые, дождевые и подземные воды будут сбрасываться в карьер, на дно которого уложен бетонитовый мат, чтобы предотвратить попадание вод в почву. Далее поток будет попадать на очистные сооружения, мощность которых планируется увеличить с 150 до 400 кубометров в час. Летом 2018 года УГМК уже запустила очистные сооружения на Ново-Шемурском месторождении. Аналогичные будут установлены на Шемурском месторождении.