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УГМК инвестирует 1 млн рублей на очистку рек на севере Свердловской области
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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УГМК инвестирует 1 млн рублей на очистку рек на севере Свердловской области

Сегодня, 14:20Здоровье и экология
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