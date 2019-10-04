Изначально акцию назначили на 19 сентября, но из-за погодных условий пришлось перенести на начало октября. На участие в уборке заявилось 22 команды молодежи: ЕВРАЗ, НТЗМК, ВГОК, НТИИМ, химзавод «Планта», учреждение дошкольного образования «Радость», медицинский, педагогический № 2, машиностроительный и демидовский колледжи. Уборка мусора проходила на Вагонке, Голом Камне, Старателе, Вые, Муринских прудах и в Северном поселке.

Ранее проходили экологические субботники, когда рассылали приглашения в учебные учреждения и молодежные организации. В прошлом году партнером акции была организация по сборке раздельного мусора. Акция соревновательного характера проходит только второй год. Помимо уборки мусора у команд есть задание: сделать фотографию объекта до и после уборки и сочинить четверостишье про молодежь Нижнего Тагила, а затем выложить это в Instagram с хэштегом #тагилбезмусора.

Ребята активно принимают участие, соревнуются. Мне кажется, главное — не победа, а собрать больше мусора,рассказала организатор акции Светлана Мусатова.

По словам Мусатовой, если на центральных улицах мусора почти не было, то с других участники собрали целые горы. В частности, за школой № 6 лобовые стекла раскиданы и разбиты, а на Голом Камне по улице Союзной была куча шин, которые центр утилизации отходов вывез бесплатно.

Результаты конкурса ещё не подведены, определяются номинации и награды за уборку мусора и творческое участие в сочинении стихов. Светлана Мусатова особенно отметила молодежную организацию НТМК. Она представила сразу семь команд.