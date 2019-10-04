Жительницу Сухого Лога из-за тяжёлых родов вертолётом доставили в Екатеринбург
Сегодня, 18:30Здоровье и экологияФото: Министерство здравоохранения Свердловской области
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Из Сухого Лога в перинатальный центр Екатеринбурга доставлена беременная женщина. Её состояние оценивалось, как тяжёлое, рассказали в Министерстве здравоохранения Свердловской области.
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В ОДКБ сообщили, что у женщины было состояние, при котором принять роды в больнице Сухого лога было невозможно. Медики приняли решение транспортировать её в Екатеринбург. На данный момент роды у пациентки уже прошли.
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