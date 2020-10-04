Куйвашев поручил «волновать население» из-за несоблюдения масочного режима

Куйвашев поручил «волновать население» из-за несоблюдения масочного режима

Сегодня, 19:50Здоровье и экологияPhoto: 1mediainvest.ru
В Свердловской области состоялось совещание, на котором представители различных ведомств обсудили, как бороться с коронавирусом. В ходе него губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил «волновать население» из-за несоблюдение масочного режима, сообщает Е1.

На совещании собрались представители следующих ведомств: Роспотребнадзора, полиции, Росгвардии, а также главы районов Свердловской области. Основной задачей было решение вопроса, как поступить с проблемой несоблюдения масочного режима. Обратившись к начальнику ГУ МВД по Свердловской области Александру Мешкову, Евгений Куйвашев попросил уделить внимание поставленной проблеме.

Я как руководитель штаба говорю: волновать население. Потому что мы потом будем волноваться еще полгода в самоизоляции,сказал Евгений Куйвашев.

Александр Мешков также подтвердил наличие проблемы и сказал, что МВД, вместе с ГИБДД и патрульно-постовой службой готовы работать в усиленном режиме.

Разъяснения, предупреждения никак не влияют, наши граждане расслабились,добавил Александр Мешков.

Он заявил, что готов выделить достаточное количество опытных сотрудников и обеспечить технический процесс, в который будет входить составление материалов и направление их в суд. Мешков пообещал, что в выходные будет увеличена плотность нарядов.

Напомним, накануне в Нижнем Тагиле усилился контроль за соблюдением защитных мер, направленных на предотвращение распространения коронавируса. Полицейские города проводят рейды, в ходе которых разъясняют гражданам о необходимости защитных средств. Нарушителей может ожидать административный протокол.

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