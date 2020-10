Росстат представил статистику смертности от коронавируса в 1,5 выше оперштаба

Росстат опубликовал статистику смертности от COVID-19 на конец августа, сообщает 66.ru.

По данным, представленным Росстатом, коронавирусная инфекция послужила причиной смерти для 26 615 человек, что в полтора раза выше тех цифр, которые опубликовал оперштаб по борьбе с коронавирусом. За август текущего года было зафиксировано 7463 умерших, у 3222 человек из них коронавирус послужил основной причиной смерти. Еще у 641 вирус не был идентифицирован, поскольку требовались дополнительные исследования, однако наблюдая, как проходило заболевание, есть высокая вероятность, что смерть наступила именно от COVID-19. У 1078 умерших коронавирус не был основной причиной смерти, но при этом поспособствовал развитию смертельных осложнений другого заболевания. У 2522 человек коронавирус не являлся основной причиной смерти и не оказал значимого влияния на развитие смертельных осложнений. Суммарно число умерших с новой коронавирусной инфекцией в России с апреля по август составило 45 663 человека. Как сообщает ведомство, в августе COVID-19 стал основной причиной смерти 162 свердловчан. У 22 жителей области вирус был обнаружен, но не стал причиной смерти. На 7% выросла общая смертность по региону. Напоминаем, в Нижнем Тагиле за сутки с 4 по 5 октября коронавирус был выявлен еще у 15 жителей города.

