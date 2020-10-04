Росстат представил статистику смертности от коронавируса в 1,5 выше оперштаба

За август текущего года было зафиксировано 7463 умерших, у 3222 человек из них коронавирус послужил основной причиной смерти. Еще у 641 вирус не был идентифицирован, поскольку требовались дополнительные исследования, однако наблюдая, как проходило заболевание, есть высокая вероятность, что смерть наступила именно от COVID-19. У 1078 умерших коронавирус не был основной причиной смерти, но при этом поспособствовал развитию смертельных осложнений другого заболевания. У 2522 человек коронавирус не являлся основной причиной смерти и не оказал значимого влияния на развитие смертельных осложнений.