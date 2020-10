В Нижнем Тагиле за сутки с 4 по 5 октября коронавирус был выявлен еще у 15 жителей города, сообщает оперативный штаб Свердловской области.

В общей сложности с начала пандемии инфекция выявлена у 1922 человек. В Свердловской области за минувшие сутки было выявлено 172 новых случая заражения коронавирусом. Больше всего случаев подтверждено в Екатеринбурге. Там инфекция выявлена у 102 человек. По выздоровлению из больниц выписан 121 человек. Всего вылечившихся насчитывается 22 164 человека. Кроме того, за сутки был подтвержден один летальный случай. В общей сложности за время пандемии скончались 612 свердловчан. Оперштаб сообщил о новых заболевших коронавирусом в Свердловской области

