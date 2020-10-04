В Нижнем Тагиле в начале недели ожидаются заморозки и снег с дождем

В понедельник, 5 октября, утром и днем ожидается солнечная погода. Температура воздуха составит от -1 до +6 градусов. Ветер северный и северо-восточный с максимальной скоростью до 10 метров в секунду.
Во вторник, 6 октября, температура воздуха не будет превышать +6 градусов. Ветер северо-западный. Он усилится до 13 метров в секунду. К вечеру ожидается дождливая погода.
В среду, 7 октября, температуру понизится до +5 градусов. Утром ожидается снег с дождем, однако днем погода будет солнечной. Ветер ожидается западный с порывами до девяти метров в секунду.