В России число выявленных случаев COVID-19 за сутки превысило 10 тысяч

В России за прошедшие сутки число зараженных коронавирусом увеличилось на 10 499 человек, сообщает оперативный штаб.

Из них у 2920 человек болезнь протекает без выраженных симптомов. В общей сложности с начала пандемии зарегистрирован 1 215 001 случай заражения коронавирусом. Число выписанных пациентов за сутки составляет 3284 человека. Всего вылечились 979 143 пациента. Кроме того, зафиксировано 107 летальных случаев. В общей сложности инфекция унесла жизни 21 358 россиян. Отмечается, что Роспотребнадзором было проведено более 47,6 миллиона тестов на выявление коронавируса. За прошедшие сутки тестирование прошли 436 тысяч человек. Под наблюдением медиков остаются 226,4 тысячи человек.

