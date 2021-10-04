Газоанализатор не обнаружил превышений ПДК при замерах воздуха в Тагиле 4 октября

В понедельник 4 октября при коротких замерах пяти веществ-загрязнителей в Нижнем Тагиле в 9:10 превышений предельно допустимой концентрации обнаружено не было.

4 октября ежедневные замеры синильной кислоты, сероводорода, диоксида азота, диоксида серы и формальдегида проводились у вокзала в Нижнем Тагиле. По результатам 2-минутных замеров при температуре воздуха +1 градус и северном ветре со скоростью 3 метра в секунду, веществ-загрязнителей выявлено не было. Ежедневно в прямом эфире Instagram корреспондент TagilCity.ru транслирует замеры воздуха в Нижнем Тагиле. О результатах замеров воздуха, сделанных на прошлой неделе, а также о других экологических новостях в Нижнем Тагиле, читайте в эко-итогах от TagilCity.ru. Диоксид азота, растущая свалка и шипящая река. Эко-итоги в Нижнем Тагиле Информация о состоянии атмосферы получена на основании инструментальных замеров газоанализатором «Геолан-1П». Указанные сведения не являются официальными и могут отличаться от замеров, опубликованных уполномоченным государственным органом. Для получения официальной информации о состоянии окружающей среды редакция «TagilCity» рекомендует направлять соответствующие запросы в Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора.

Материалы по теме: Выявлен диоксид азота: замеры воздуха в Нижнем Тагиле 3 октября

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter