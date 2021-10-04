Первые призы за прививку от COVID-19 получили жители Нижнего Тагила

По словам главного специалиста сектора по охране здоровья граждан управления социальных программ и семейной политики Юлии Осарчук, для того, чтобы принять участие в конкурсе, необходимо привиться с 25 сентября по 25 октября 2021 года.
4 октября четверо из победителей получили свои призы на центральной площади Нижнего Тагила. Тагильчанин Максим забрал подарочный сертификат на отдых в домике базы «Спартак». По словам мужчины, у него привилась вся семья, включая детей. Все члены перенесли прививку по-разному, сообщает пресс-служба мэрии Нижнего Тагила.
Отмечается, что победители, не сумевшие забрать призы, смогут получить их в управлении социальных программ и семейной политики. Розыгрыш будет проводиться еженедельно.
Напомним, среди призов будут разыгрываться билеты в филармонию, драмтеатр, цирк, ФОК «Президентский». Тагильчане смогут сходить в поход выходного дня.