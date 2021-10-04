После жалоб сотрудников «скорой» на условия работы в Серов приехал Андрей Карлов

После жалоб сотрудников «скорой» на условия работы в Серов приехал Андрей Карлов
После жалоб сотрудников «скорой» на условия работы в Серов приехал Андрей Карлов
Сегодня, 20:02Здоровье и экологияФото: 1MI
В течение нескольких месяцев сотрудники станции скорой медицинской помощи в Серове жалуются в различные инстанции на плохие условия работы. У медиков накопилось большое количество претензий.

По словам специалистов, на станции стоит проблема нехватки исправных автомобилей, лекарств, специалистов, также сотрудникам не платят за переработки. В результате в минувшие выходные дни в станцию скорой медпомощи с проверкой приехал министр здравоохранения Свердловской области Андрей Карлов.

Работники «скорой» рассказали, что, по большей части, их беспокоят проблемы с автопарком: машин не хватает, а работающие нуждаются в ремонте. Сотрудники отметили и сложности с зарплатами и сверхурочными, пишет издание «Глобус».

Однако в мэрии уверяют, что деньги за переработки врачи получат в конце года. Самих медиков это не устраивает, поскольку данная система тяжело контролируется. Один из врачей «скорой помощи» рассказал, что из-за недостатка квалифицированных фельдшеров на станцию принимают работать студентов медколледжа, на данный момент еще не получивших необходимые навыки. Они должны нести ответственность за пациентов.

Визит Карлова подтвердили и в пресс-службе областного министерства здравоохранения. В Серов министра прибыл в процессе рабочей поездки, пишет Znak. Отмечается, что на месте Карлов решил вопрос о выделении дополнительно трех машин «скорой помощи».

Напомним, петицию с требованием снять с поста главврача медицинского учреждения опубликовали сотрудники «скорой помощи» Серова. В ней сказано, что после недавних жалоб сотрудников на нарушения их прав и проведенных после этого проверок, главврач получила исключительно «замечание».

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