Шум завода и последствия родов: ЛОР-сурдолог рассказал о потере слуха у тагильчан

Число тагильчан с потерей слуха увеличивается. В городе растет количество больных с сахарным диабетом, становится больше пациентов с высоким артериальным давлением. Некоторые тагильчане жалуются на шум в ушах, поэтому получают от невролога и других специалистов направление к лору-сурдологу, где выявляется или подтверждается потеря слуха.