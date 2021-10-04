Спрос на врачей за 5 лет вырос на 62% в Свердловской области

Всего с начала 2021 года в Екатеринбурге и Свердловской области открыто более 4700 врачебных вакансий. Больше всего региону не хватает врачей-косметологов.

Специальное исследование показало, что Свердловской области не хватает 62% врачей различных специализаций. Больше всего область нуждается в специалистах-косметологах — спрос на них вырос почти на 600% за прошедшие 5 лет, сообщает пресс-служба Head Hunter. На 330% вырос спрос на анестезиологов, на 300% на ревматологов, более чем на 290% возросла потребность области и Екатеринбурга в стоматологах. Неврологи «выросли» на 233%, онкологи на 226%, а кардиологи на 222%. «Меньше» всего выросла потребность на врачей-эндокринологов — на 206%. Также эксперты отметили и рост зарплат у уральских медиков на 73% за тот же период. Сейчас средняя зарплата хирурга составляет 75 тысяч рублей, стоматолога 68 тысяч, анестезиолога 64 тысячи. Пульмонолог зарабатывает на Урале порядка 62 тысяч, гинеколог на тысячу меньше, а средняя зарплата офтальмолога составляет около 61 тысячи рублей. Средняя зарплата врачей в Свердловской области выросла с 31 тысячи рублей до 54 тысяч за 5 лет. Напомним, несмотря на профицит федерального и большинства региональных бюджетов, расходы на медицину сокращаются. В отличие от других статей расходов. В причинах разбирались журналисты «Новых известий» и специалисты. Как вылечиться за свой счёт или почему растут расходы бюджета на всё, кроме медицины

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