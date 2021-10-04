Все массовые мероприятия отменены в России из-за пандемии коронавируса

Все массовые мероприятия в России запрещены на неопределенный срок, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора России.
О сроках ограничений в ведомстве пока не сообщается. Известно лишь, что ограничения связаны с возросшим количеством заболевших COVID-19 в стране.
В свою очередь глава Роспотребнадзора Свердловской области Дмитрий Козловских заявил, что решение об отмене массовых мероприятий будет принимать региональный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом, никакой другой информации не поступало.
Напомним, в Свердловской области растет число «тяжелых» заболеваний коронавирусной инфекцией. Симптомы, сопровождающие заболевание, отличаются от прошлогодних.