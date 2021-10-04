Все массовые мероприятия отменены в России из-за пандемии коронавируса

Все массовые мероприятия отменены в России из-за пандемии коронавируса
Все массовые мероприятия отменены в России из-за пандемии коронавируса
Сегодня, 16:45Здоровье и экологияФото: 1МI
Глава Роспотребнадзора Анна Попова запретила все массовые мероприятия в России. Это связано с ухудшающейся эпидемиологической обстановкой в стране.

Все массовые мероприятия в России запрещены на неопределенный срок, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора России.

О сроках ограничений в ведомстве пока не сообщается. Известно лишь, что ограничения связаны с возросшим количеством заболевших COVID-19 в стране.

В свою очередь глава Роспотребнадзора Свердловской области Дмитрий Козловских заявил, что решение об отмене массовых мероприятий будет принимать региональный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом, никакой другой информации не поступало.

Напомним, в Свердловской области растет число «тяжелых» заболеваний коронавирусной инфекцией. Симптомы, сопровождающие заболевание, отличаются от прошлогодних.

Сюжеты:
Коронавирус
Материалы по теме:
Свердловская областьРоссияРоспотребнадзорограничениякоронавирус
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы