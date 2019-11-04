В Нижний Тагил придут мокрый снег и плюсовая температура
Сегодня, 11:50Здоровье и экологияФото: Медиахолдинг 1Mi
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В Нижний Тагил идёт небольшое потепление. По данным Гисметео, на предстоящей неделе ожидаются снег с дождём и плюсовая температура воздуха.
Сюжеты: Нижний Тагил
В понедельник, 4 ноября, переменная облачность, возможны осадки в виде снега. Днём температура воздуха составит -1 градус, ночью похолодает до -11 градусов. Ветер юго-западный, с порывами до 15 м/с.
Потепление начнётся со вторника, 5 ноября, и продлится до четверга. В эти дни ожидается облачная погода с мокрым снегом. Днём воздух прогреется до +5 градусов, ночью будет от -2 до +2 градусов. Ветер юго-западный, до 19 м/с.
В пятницу вновь придут небольшие морозы. Днём до -3 градусов, ночью до -10 градусов. Возможны обильные снегопады. Ветер северо-восточный 10 м/с.
В выходные будет переменная облачность. Днём столбик термометра покажет от -6 до -9 градусов, ночью похолодает до -15. Ветер западный 5 м/с.
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