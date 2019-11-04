В Нижний Тагил придут мокрый снег и плюсовая температура

В понедельник, 4 ноября, переменная облачность, возможны осадки в виде снега. Днём температура воздуха составит -1 градус, ночью похолодает до -11 градусов. Ветер юго-западный, с порывами до 15 м/с.

Потепление начнётся со вторника, 5 ноября, и продлится до четверга. В эти дни ожидается облачная погода с мокрым снегом. Днём воздух прогреется до +5 градусов, ночью будет от -2 до +2 градусов. Ветер юго-западный, до 19 м/с.

В пятницу вновь придут небольшие морозы. Днём до -3 градусов, ночью до -10 градусов. Возможны обильные снегопады. Ветер северо-восточный 10 м/с.