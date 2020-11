Названа причина прироста заболеваемости COVID-19 среди молодежи на Урале

На Урале был зафиксирован прирост заболеваемости коронавирусом среди молодых людей, сообщает Е1.

Молодежь стала заражаться COVID-19 почти в два раза чаще. По сообщениям оперштаба, в Свердловской области доля зараженных коронавирусом в возрасте от 18 до 29 лет выросла до 12,3%, когда неделю назад она держалась на отметке 6,8%. По мнению эпидемиологов, такой прирост обусловлен большим числом контактов с окружающими людьми. Молодые люди общаются на работе, в центрах досуга, в семьях и особенно с детьми. Как отметила врач-эпидемиолог со стажем работы более 45 лет Галина Свирина, среди молодежи почти не встречаются осложнения, поскольку молодой организм может лучше противостоять инфекции. Уральский эпидемиолог, кандидат медицинских наук Анна Косова согласилась с мнением коллеги и подтвердила, что причина роста заболеваемости заключается в активном общении молодых людей между собой. Помимо этого, граждане не соблюдают требования Роспотребнадзора, не соблюдают дистанцию и не носят маски в местах большого скопления людей. Течение болезни сугубо индивидуально. И молодой человек может тяжело переносить заболевание, всё зависит от того, какое у него фоновое состояние организма. Если есть хронические заболевания, которые отягощают течение COVID-19, бывает, что тяжело переносят. Но в целом молодежь переносит в легкой форме,подчеркнула Анна Косова. Также, по мнению эпидемиолога, стоит закрыть общепиты в ночное время, поскольку именно тогда, как правило, происходит распитие алкогольных напитков, что мешает соблюдать правила безопасности. Закрытие ночных клубов поможет избежать массового скопления людей в одном месте. Я предполагаю, что заболеваемость будет идти только на увеличение, потому что сейчас сезон распространения заболеваний ОРЗ, ОРВИ, и коронавирус как раз относится к последней группе,подвела итоги Косова. Напомним, в октябре стало известно, что заболеваемость пневмонией среди уральцев в три раза превысила многолетний уровень. Всего в ту неделю было зарегистрировано 2475 случаев внебольничных пневмоний. Это в 3,3 раза выше среднего уровня многих лет. Заболеваемость превышает период 2019 года в 2,3 раза. В сравнении с прошлой неделей рост составил 3%. Заболеваемость пневмонией среди уральцев в три раза превысила многолетний уровень

