Названа причина прироста заболеваемости COVID-19 среди молодежи на Урале

Течение болезни сугубо индивидуально. И молодой человек может тяжело переносить заболевание, всё зависит от того, какое у него фоновое состояние организма. Если есть хронические заболевания, которые отягощают течение COVID-19, бывает, что тяжело переносят. Но в целом молодежь переносит в легкой форме,подчеркнула Анна Косова.