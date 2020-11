За минувшие сутки в России зарегистрировали 19 768 случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб.

С начала пандемии выявлено 1 693 454 случая в 85 регионах страны. За сутки из больниц выписали 15 567 пациентов, общее число вылечившихся составило 1 693 454 человека. Всего от коронавируса скончались 29 217 россиян, из них 389 за сутки. По данным Роспотребнадзора под наблюдением врачей остаются 402 220 пациентов.

