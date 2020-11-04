УГМС более двух недель не фиксирует превышения концентрации вредных веществ в Тагиле

Напомним, ранее УГМС предоставило данные о загрязнениях воздуха за первые три квартала 2020 года. В первом и втором квартале были зафиксированы превышения ПДК по диоксиду азота, диоксиду серы и сероводороду. В третьем квартале было превышено содержание диоксида азота, оксида углерода и сероводорода.