УГМС более двух недель не фиксирует превышения концентрации вредных веществ в Тагиле

В воздухе Нижнего Тагила уже больше двух недель не наблюдается превышения предельно-допустимых концентраций вредных веществ.

Согласно данным ФБГУ «Уральское УГМС», с 19 октября 13.00 по 2 ноября 07.00 превышений ПДК загрязняющих веществ не отмечено. Кроме того, не поступало данных о наличии в атмосфере несвойственного запаха. Однако тагильчане фиксируют на фото серую дымку над городом. А в вечернее время видны темные облака. Дымка над Нижним Тагилом Photo: Андрей Волегов Напомним, ранее УГМС предоставило данные о загрязнениях воздуха за первые три квартала 2020 года. В первом и втором квартале были зафиксированы превышения ПДК по диоксиду азота, диоксиду серы и сероводороду. В третьем квартале было превышено содержание диоксида азота, оксида углерода и сероводорода. УГМС предоставило данные о загрязнении воздуха в Нижнем Тагиле за 2020 год

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter