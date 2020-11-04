УГМС более двух недель не фиксирует превышения концентрации вредных веществ в Тагиле

УГМС более двух недель не фиксирует превышения концентрации вредных веществ в Тагиле

Сегодня, 13:20Здоровье и экологияPhoto: Андрей Волегов
В воздухе Нижнего Тагила уже больше двух недель не наблюдается превышения предельно-допустимых концентраций вредных веществ.

Согласно данным ФБГУ «Уральское УГМС», с 19 октября 13.00 по 2 ноября 07.00 превышений ПДК загрязняющих веществ не отмечено. Кроме того, не поступало данных о наличии в атмосфере несвойственного запаха.

Однако тагильчане фиксируют на фото серую дымку над городом. А в вечернее время видны темные облака.

Дымка над Нижним Тагилом
Photo:Андрей Волегов

Напомним, ранее УГМС предоставило данные о загрязнениях воздуха за первые три квартала 2020 года. В первом и втором квартале были зафиксированы превышения ПДК по диоксиду азота, диоксиду серы и сероводороду. В третьем квартале было превышено содержание диоксида азота, оксида углерода и сероводорода.

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