В екатеринбургских ТЦ проверили соблюдение масочного режима

В екатеринбургских ТЦ проверили соблюдение масочного режима

Сегодня, 18:50Здоровье и экологияPhoto: 1mediainvest.ru
В уральской столице в торговых центрах и общественном транспорте прошли рейды по соблюдению норм безопасности во время пандемии коронавируса, сообщает ИА «Уральский меридиан».

В местах скопления людей ходили инспекторы и применяли меры административного воздействия к тем гражданам, которые отказывались надевать маски.

В Ленинском районе Екатеринбурга специалисты ведомств проверили наличие средств индивидуальной защиты у водителей, кондукторов и пассажиров, а также посетителей торговых центров,подчеркнули в пресс-службе администрации Екатеринбурга.

Помимо проверки наличия масок, инспекторы проводили беседы с жителями о важности использования СИЗов.

Напомним, сегодня стало известно, что в Свердловскую область привезут 3 700 доз вакцины от коронавируса, добровольцам их поставят бесплатно. Вакцину привезут в конце ноября, а вакцинация стартует до конца года.

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