В екатеринбургских ТЦ проверили соблюдение масочного режима

В местах скопления людей ходили инспекторы и применяли меры административного воздействия к тем гражданам, которые отказывались надевать маски.
В Ленинском районе Екатеринбурга специалисты ведомств проверили наличие средств индивидуальной защиты у водителей, кондукторов и пассажиров, а также посетителей торговых центров,подчеркнули в пресс-службе администрации Екатеринбурга.
Помимо проверки наличия масок, инспекторы проводили беседы с жителями о важности использования СИЗов.
Напомним, сегодня стало известно, что в Свердловскую область привезут 3 700 доз вакцины от коронавируса, добровольцам их поставят бесплатно. Вакцину привезут в конце ноября, а вакцинация стартует до конца года.