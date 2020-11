В екатеринбургских ТЦ проверили соблюдение масочного режима

В уральской столице в торговых центрах и общественном транспорте прошли рейды по соблюдению норм безопасности во время пандемии коронавируса, сообщает ИА «Уральский меридиан».

В местах скопления людей ходили инспекторы и применяли меры административного воздействия к тем гражданам, которые отказывались надевать маски. В Ленинском районе Екатеринбурга специалисты ведомств проверили наличие средств индивидуальной защиты у водителей, кондукторов и пассажиров, а также посетителей торговых центров,подчеркнули в пресс-службе администрации Екатеринбурга. Помимо проверки наличия масок, инспекторы проводили беседы с жителями о важности использования СИЗов. Напомним, сегодня стало известно, что в Свердловскую область привезут 3 700 доз вакцины от коронавируса, добровольцам их поставят бесплатно. Вакцину привезут в конце ноября, а вакцинация стартует до конца года. Добровольцам-свердловчанам бесплатно поставят прививки от COVID-19

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter