В Свердловской области за сутки зарегистрировали 283 случая коронавируса

В Свердловской области за сутки зарегистрировали 283 случая коронавируса

Сегодня, 13:01Здоровье и экологияPhoto: pixabay.com
За прошедшие сутки в Свердловской области выявили 283 случая заражения COVID-19, сообщает региональный оперштаб.

Всего с начала пандемии инфекцию подтвердили у 37 049 свердловчан.

Состояние 311 больных врачи оценивают как тяжелое, 167 из них находятся на аппаратах ИВЛ.

Из больниц выписано 285 человек за сутки, с начала пандемии выздоровели 29 149 пациентов.

За сутки зарегистрировано восемь летальных случаев, всего от инфекции скончались 792 человека.

В России за сутки выявили 19 768 случаев заболевания коронавирусом, с начала пандемии — 1 693 454. Скончались от инфекции 389 человек за сутки, всего с начала пандемии зафиксировано 29 217 летальных случаев. С 3 по 4 ноября выписали из больниц 15 567 человек, общее число вылечившихся — 15 567.

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