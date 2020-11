В Свердловской области за сутки зарегистрировали 283 случая коронавируса

За прошедшие сутки в Свердловской области выявили 283 случая заражения COVID-19, сообщает региональный оперштаб.

Всего с начала пандемии инфекцию подтвердили у 37 049 свердловчан. Состояние 311 больных врачи оценивают как тяжелое, 167 из них находятся на аппаратах ИВЛ. Из больниц выписано 285 человек за сутки, с начала пандемии выздоровели 29 149 пациентов. За сутки зарегистрировано восемь летальных случаев, всего от инфекции скончались 792 человека. В России за сутки выявили 19 768 случаев заболевания коронавирусом, с начала пандемии — 1 693 454. Скончались от инфекции 389 человек за сутки, всего с начала пандемии зафиксировано 29 217 летальных случаев. С 3 по 4 ноября выписали из больниц 15 567 человек, общее число вылечившихся — 15 567.

