В Свердловской области за сутки зарегистрировали 283 случая коронавируса

В России за сутки выявили 19 768 случаев заболевания коронавирусом, с начала пандемии — 1 693 454. Скончались от инфекции 389 человек за сутки, всего с начала пандемии зафиксировано 29 217 летальных случаев. С 3 по 4 ноября выписали из больниц 15 567 человек, общее число вылечившихся — 15 567.