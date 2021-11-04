Два ресторана в Екатеринбурге решили отказаться от QR-кодов на входе

От требования показывать на входе QR-код о вакцинации от коронавируса отказались рестораны Italianpizza и Norra rök, расположенные в Екатеринбурге. Об этом клиентам сообщила администрация заведений.

В Italianpizza придерживаются мнения, что нельзя допускать дискриминацию посетителей. Также, вводя данный режим, администрация считает, что нарушает сразу несколько статей уголовного кодекса. Среди них присутствуют статьи и превышении должностных полномочий и нарушении прав граждан. Также отмечается, что уральцы могут не разглашать информацию о прохождении вакцинации, так как это врачебная тайна, сообщает Е1. Ресторан Norra rök тоже сделал заявление о правилах пропускного режима. Гости сами решают, как именно сохранять свое здоровье, поэтому попасть в заведение можно в привычном режиме. Однако некоторые пользователи не оценили инициативу и выразили свое негодование под записью в Instagram-аккаунте ресторана. Напомним, замгубернатора Свердловской области Павел Креков заявил, что из-за нарушения пропускного режима посетителей без QR-кодов в некоторых небольших торговых центрах, им может грозить полный локдаун. Креков пригрозил введением локдауна из-за нарушений ТЦ правил по проверке QR-кодов

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