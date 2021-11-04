ЕВРАЗ вложит в экологию до 10 млрд рублей. А пока тагильчане дышат формальдегидом

ЕВРАЗ вложит в экологию до 10 млрд рублей. А пока тагильчане дышат формальдегидом
ЕВРАЗ вложит в экологию до 10 млрд рублей. А пока тагильчане дышат формальдегидом
Сегодня, 13:36Здоровье и экологияАнна ГригорьеваФото: Андрей Волегов
ЕВРАЗ планирует увеличить вложения в экологические проекты, позволяющие улучшить качество воздуха в Нижнем Тагиле, более, чем на 4 млрд рублей. И также снизить валовые выбросы комбината на 25%, но только к 2024 году. А пока тагильчане продолжают дышать формальдегидом.

Речь идет о строительстве новой биохимической установки коксохимического производства ЕВРАЗ НТМК стоимостью 2,15 млрд рублей. Ввести ее в эксплуатацию планируется в 2023 году.

Кроме того, к 2024 году на КХП внедрят новую технологию производства пека с закрытием устаревших пекококсовых батарей. Инвестиции в проект составят 1,9 млрд рублей. Напомним, в мае на производстве два раза происходило возгорание пека с выбросом едкого черного дыма. А в июле тагильчане несколько раз наблюдали желто-зеленый дым с «Коксохима». Причиной этому стали технические неисправности при эксплуатации оборудования в результате скопления воды из-за проливных дождей.

Оба мероприятия будут включены в федеральный проект «Чистый воздух» нацпроекта «Экология». Таким образом инвестиции ЕВРАЗа в проекты, реализуемые в рамках «Чистого воздуха», увеличатся до 10,2 млрд рублей.

Что касается модернизации производства, по словам директора ЕВРАЗа по координации природоохранной деятельности Максима Епифанцева, с помощью нее к 2024 году валовые выбросы предприятий ЕВРАЗа в Нижнем Тагиле снизятся на 25%, а выбросы веществ 1-2 класса опасности — на 68%.

А пока в течение нескольких дней над Нижнем Тагилом регулярно появляются цветные «облака» с ЕВРАЗ НТМК. Кроме того, с 22 октября по 1 ноября посты УГМС на Вагонке и Сухоложском поселке ежедневно фиксировали превышение формальдегида до 2,2 ПДК. В некоторые дни — несколько раз в сутки.

Выбросы над Нижним Тагилом 2 ноября
Фото:Андрей Волегов

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ЭксклюзивЭкологияНижний Тагил
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