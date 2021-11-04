Очередной антирекорд по COVID-19 установлен в Свердловской области

Количество зафиксированных случаев заболевания коронавирусом в Екатеринбурге составило 204 человека. За все время пандемии общее число заболевших на Урале приблизилось к 160,3 тысячи свердловчан. В целом по России суточный прирост коронавирусных больных достигает 40 тысяч человек. Общее количество инфицированных на 4 ноября насчитывает почти 8,7 миллиона россиян.
В стационарах в тяжелом состоянии находятся 950 жителей Свердловской области. 517 человек подключены к аппаратам ИВЛ.
Общее количество умерших от коронавируса в Свердловской области с начала пандемии составляет 7 595 случаев. На 4 ноября скончались 1 178 россиян, при этом от новой инфекции в России за все время умерли почти 243,2 тысячи человек.
В общей сложности число выписанных за все время пандемии достигло почти 144 тысячи случаев. По России суточная статистика переболевших COVID-19 россиян составляет 31,9 тысячи человек.