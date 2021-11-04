Прокуратура не нашла угрозы в сине-зеленых водорослях на тагильских водоемах

Прокуратура не нашла угрозы в сине-зеленых водорослях на тагильских водоемах
Прокуратура не нашла угрозы в сине-зеленых водорослях на тагильских водоемах
Сегодня, 18:01Здоровье и экологияФото: Андрей Волегов
Природоохранная прокуратура Нижнего Тагила объяснила цветение сине-зеленых водорослей на Черноисточинском и Тагильском прудах естественным процессом, который никак не влияет на состояние водоемов и организмы, живущие в них.

По факту цветения сине-зеленых водорослей сообщается, что наличие указанных организмов в водных объектах является естественным состоянием окружающей среды и само по себе, как и их цветение, являющееся процессом их жизнедеятельности, не свидетельствует об ухудшении или улучшении состояния того или иного природного объекта, а равно флоры и фауны в них,сообщает ведомство в ответе тагильским общественникам.

Фото:Андрей Волегов

Кроме того, в официальном ответе сказано, что в сентябре 2021 года в водоемах не было выявлено повышенного содержания сине-зеленых водорослей ни органами государственной власти, ни лицами, осуществляющими эксплуатацию данных водных объектов в целях горячего и холодного водоснабжения.

Напомним, начиная с 2016 года Черноисточинское водохранилище ежегодно в летний период покрывается зеленой пленкой из водорослей. А в этом году она появилась и на Тагильском пруду.

Сюжеты:
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прокуратурачерноисточинский прудсине-зеленые водорослиНижний Тагил
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