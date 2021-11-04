«Радиационный туман» стал причиной транспортного коллапса в Москве

«Радиационный туман» стал причиной транспортного коллапса в Москве
«Радиационный туман» стал причиной транспортного коллапса в Москве
Сегодня, 11:06Здоровье и экологияФото: 1MI
Об особенностях тумана, который стал причиной сложностей с передвижением транспорта в Москве, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Он заявил, что данное явление носит название «радиационный туман».

Однако Вильфанд отметил, что оно не связано непосредственно с излучением. Специалист объяснил, что ночью при малооблачном небе случается резкое охлаждение подстилающей поверхности из-за выделения длинноволновой радиации. Также охлаждается приземный слой воздуха, пишет РБК.

Отмечается, что во время появившегося тумана жители юга Москвы и ближнего Подмосковья пожаловались, что он принес запах гари и химии. Некоторых же москвичам стало плохо, у них появилась тошнота и першение в горле, сообщают «Новые известия».

Напомним, превышения предельно допустимой концентрации вредных веществ были обнаружены в задымленном воздухе Екатеринбурга после пожара в Солнечном. По результатам замеров было определено превышение показателей по оксиду углерода, мелкодисперсной пыли и РМ в два раза.

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