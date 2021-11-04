Свердловский эпидемиолог рассказал о сроках «срабатывания» вакцинации и QR-кодов

Свердловский эпидемиолог рассказал о сроках «срабатывания» вакцинации и QR-кодов
Свердловский эпидемиолог рассказал о сроках «срабатывания» вакцинации и QR-кодов
Сегодня, 18:55Здоровье и экологияФото: 1МI
Уральский эпидемиолог рассказал, почему, несмотря на вводимые в Свердловской области ограничения, продолжается рост заболеваемости населения COVID-19.

Сиюминутного положительного эффекта от вакцинации, QR-кодов и ограничений ждать не стоит. Чтобы все меры сработали, и началось снижение уровня заболеваемости и смертности от коронавируса, необходимо привить не менее 90% населения Свердловской области, сообщает E1 со ссылкой на уральского врача-эпидемиолога.

Мы вошли в активную фазу пандемии. Сейчас вирус демонстрирует все свои свойства. Эта ситуация характерна не только для Свердловской области, но и практически для всех стран мира. Поэтому сейчас так важны и вакцинация, и ограничительные мероприятия,рассказал изданию специалист.

Как считает эксперт, людям необходимо через полгода пройти ревакцинацию, именно поэтому сегодня обсуждает вопрос о сокращении срока действия QR-кода с 12 до 6 месяцев.

Напомним, Свердловская область ежедневно бьет антирекорды по количеству новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Редакция TagilCity.ru разбиралась, как к новым реалиям готова медицина Нижнего Тагила.

Сюжеты:
Вакцинация от коронавируса в Свердловской области Коронавирус
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