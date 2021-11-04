Свыше 750 протоколов составлено за нарушение масочного режима на Урале

В период с 30 октября по 2 ноября на территории Среднего Урала было составлено свыше 750 протоколов об административном правонарушении из-за нарушений масочного режима.

За указанный период контрольные группы пришли более чем на 9 тысяч объектов рынка. В это число входят как объекты розничной торговли и оказания услуг, так и торгово-развлекательные центры, сообщает департамент информполитики региона. Также посещено свыше 2 тысяч единиц общественного транспорта. Результатом проверки стало более 11 тысяч профилактических бесед и 787 протоколов об административной ответственности. Отмечается, что на выходные и праздничные дни в области планируется усилить контроль за соблюдением масочного режима и системы QR-кодов. Соответствующих групп для проверки станет в 2,5 раза больше. Они будут посещать ТРЦ, общепит, объекты спорта и культуры, а также общественный транспорт. Напомним, 30 и 31 октября редакция TagilCity.ru проверила, где в Нижнем Тагиле введены QR-коды, а в каких местах пренебрегают введенными антиковидными мерами. «Где логика» и «Полный аут»: где и как проверяют QR-коды в Нижнем Тагиле

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