Свыше 750 протоколов составлено за нарушение масочного режима на Урале

Свыше 750 протоколов составлено за нарушение масочного режима на Урале
Свыше 750 протоколов составлено за нарушение масочного режима на Урале
Сегодня, 11:32Здоровье и экологияФото: 1MI
В период с 30 октября по 2 ноября на территории Среднего Урала было составлено свыше 750 протоколов об административном правонарушении из-за нарушений масочного режима.

За указанный период контрольные группы пришли более чем на 9 тысяч объектов рынка. В это число входят как объекты розничной торговли и оказания услуг, так и торгово-развлекательные центры, сообщает департамент информполитики региона. Также посещено свыше 2 тысяч единиц общественного транспорта. Результатом проверки стало более 11 тысяч профилактических бесед и 787 протоколов об административной ответственности.

Отмечается, что на выходные и праздничные дни в области планируется усилить контроль за соблюдением масочного режима и системы QR-кодов. Соответствующих групп для проверки станет в 2,5 раза больше. Они будут посещать ТРЦ, общепит, объекты спорта и культуры, а также общественный транспорт.

Напомним, 30 и 31 октября редакция TagilCity.ru проверила, где в Нижнем Тагиле введены QR-коды, а в каких местах пренебрегают введенными антиковидными мерами.

Сюжеты:
Коронавирус
Материалы по теме:
Свердловская областьпроверкакоронавируспандемия
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы