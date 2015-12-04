Еще имеются квоты: Уральский клинический центр ждет пациентов на бесплатное эндопротезирование тазобедренного сустава

Как известно, необходимость замены сустава определяется критичным уровнем развития артроза, некроза или травмой и связанной с этими явлениями болью, снижением качества жизни, значительным ограничением подвижности, что может привести к дополнительным поражениям различных звеньев опорно-двигательного аппарата из-за перераспределения нагрузки на здоровые суставы и длительного нарушения естественной осанки.

За первый год работы в Центре проведено около тысячи подобных операций. Все операции сопровождаются специально-разработанной методикой реабилитации в остром периоде, сочетающей кинезитерапию, механотерапию, физиотерапию и, в меньшей мере, фармакологию, что приводит к более эффективному восстановлению пациентов, основную массу которых составляют люди среднего и преклонного возраста, часто с наличием сопутствующих патологий.