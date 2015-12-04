Еще имеются квоты: Уральский клинический центр ждет пациентов на бесплатное эндопротезирование тазобедренного сустава
До 20 декабря в Уральском клиническом лечебно-реабилитационном центре в рамках государственного задания 2015 года на эндопротезирование тазобедренного сустава могут прооперировать по полису ОМС еще порядка 150 человек.
Как известно, необходимость замены сустава определяется критичным уровнем развития артроза, некроза или травмой и связанной с этими явлениями болью, снижением качества жизни, значительным ограничением подвижности, что может привести к дополнительным поражениям различных звеньев опорно-двигательного аппарата из-за перераспределения нагрузки на здоровые суставы и длительного нарушения естественной осанки.
За первый год работы в Центре проведено около тысячи подобных операций. Все операции сопровождаются специально-разработанной методикой реабилитации в остром периоде, сочетающей кинезитерапию, механотерапию, физиотерапию и, в меньшей мере, фармакологию, что приводит к более эффективному восстановлению пациентов, основную массу которых составляют люди среднего и преклонного возраста, часто с наличием сопутствующих патологий.
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