Объемы незаконной заготовки и переработки древесины на территории Нижнего Тагила снизились

По информации начальника отдела по экологии и природопользованию городской администрации Валентины Мельник, на территории городских лесов количество незаконных рубок снизилось на 42 процента, также уменьшился их объем. В 2014 году этот показатель составлял 102,8 куб. м, а в 2015-м - всего 75,82 куб. м. Однако, как отмечает руководитель отдела, за счет повышения ставок оплаты, по которым производится расчет ущерба, в этом году он вырос на 17 процентов.

Проведенный анализ показал, что там, где ранее отмечалось наибольшее число лесонарушений, а это Рудник имени III Интернационала и Черемшанка, их количество значительно снизилось, - рассказала Валентина Мельник. - Основная масса незаконных рубок зафиксирована в северной части города на границе с Горноуральским округом.

Объясняется это удаленностью территорий и отсутствием у контролирующих служб транспорта высокой проходимости.

Сотрудники ОЭП и МУ МВД России «Нижнетагильское» также проводят работу по декриминализации лесопромышленного комплекса и регулярно осуществляют специальные оперативно-профилактические мероприятия под условными наименованиями «Лес», «Ель», «Трактор». Кроме того, в феврале этого года силовики применили новый способ выявления и документирования случаев незаконных рубок с привлечением беспилотных летательных аппаратов авиационного отряда специального назначения ГУ МВД Свердловской области.

По мнению членов межведомственной комиссии, сохранить положительную тенденцию в борьбе с черными лесорубами помогут несколько условий. Во-первых, скоординированные действия всех контролирующих эту сферу деятельности органов муниципальной и государственной власти. Во-вторых, широкая профилактическая работа с населением по предотвращению незаконных рубок. В-третьих, совершенствование системы видеонаблюдения за лесным массивом. Выполнить данное условие, по мнению Валентины Мельник, помогла бы установка специальных камер для слежения за лесами. Данная система удаленного мониторинга уже используется в Российской Федерации и хорошо себя зарекомендовала.