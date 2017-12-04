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Новости Нижнего Тагила

20 екатеринбуржцев устроили митинг против прививок, Манту и СНИЛС (ФОТО)

4 декабря 2017, 08:30Добавить новость
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В столице Урала в минувшее воскресенье прошел митинг против прививок, диагностики туберкулёза, СНИЛС, борьбе с ВИЧ и телефонами доверия для детей.

Около 20 пикетчиков собрались на площади Труда. Выступающие рассказывали обществу о вреде прививок. В частности, один из спикеров возмутился, почему не ведут статистику по возникновению рака и сахарного диабета после прививок.

Они «вооружились» также плакатами с несогласием на сбор персональных данных о детях в СНИЛС, систему которого они назвали электронным концлагерем. Кроме того, активисты настаивают на отмене пропаганды секса в школах под видом акций по борьбе со СПИДом.

Люди уверены в том, что повсюду происходит деморализация детей, и с этим нужно бороться, передает Новый день.

 

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Фото: Новый день
 
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