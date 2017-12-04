2017 год в России станет самым тёплым за последние 130 лет

Отклонение средней температуры на Азиатской территории России от нормы за 11 месяцев составило от 2,3 до 3 градусов в сторону потепления.



На основании этого специалисты Гидрометцентра сделали вывод о том, что декабрь в России будет тёплым.



Как сообщают «Известия», 2017 год может стать самым тёплым за последние 130 лет. Европейскую часть России, Северо-Западный, Федеральный и Приволжский федеральные округа ожидает в этом году самый тёплый декабрь, прогнозируют синоптики.