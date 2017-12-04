Больные диабетом в Красноуральске не могут получить льготные лекарства больше месяца

70-летний местный житель болеет сахарным диабетом второго типа. При данном заболевании больному показан приём сахаропонижающих препаратов Метформин и Диабетон, однако в аптеке их не выдают бесплатно уже больше месяца.





Интересно, что в этой же аптеке данное лекарство можно приобрести за деньги, оно стоит около тысячи рублей, передает издание Вечерний Краснотурьинск.





В аптеке заявили, что проблема возникла не по вине конкретного учреждения, а из-за того, что в минздраве затянули тендер на поставку препаратов. Конкурс, отметим, должен состояться на днях.





Более того, фармацевты уверяют, что у препаратов есть присутствующий в аптеке аналог, рецепт на который можно выписать у эндокринолога.