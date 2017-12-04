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Новости Нижнего Тагила

Больные диабетом в Красноуральске не могут получить льготные лекарства больше месяца

4 декабря 2017, 10:30Добавить новость
больница,город,медицина,пенсионеры,Свердловская область,Краснотурьинск,лекарства,диабет,льготы
В Краснотурьинске у местных жителей возникли проблемы с получением льготных лекарств в аптеках.

70-летний местный житель болеет сахарным диабетом второго типа. При данном заболевании больному показан приём сахаропонижающих препаратов Метформин и Диабетон, однако в аптеке их не выдают бесплатно уже больше месяца.

Интересно, что в этой же аптеке данное лекарство можно приобрести за деньги, оно стоит около тысячи рублей, передает издание Вечерний Краснотурьинск.

В аптеке заявили, что проблема возникла не по вине конкретного учреждения, а из-за того, что в минздраве затянули тендер на поставку препаратов. Конкурс, отметим, должен состояться на днях.

Более того, фармацевты уверяют, что у препаратов есть присутствующий в аптеке аналог, рецепт на который можно выписать у эндокринолога.

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