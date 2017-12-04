Текущая неделя в Нижнем Тагиле будет теплой и снежной

Небольшие снегопады и слабую минусовую температуру в Нижнем Тагиле прогнозируют синоптики Уральской гидрометеослужбы на этой неделе.

4 и 5 декабря погода будет зимней: местами пройдет снег и небольшая метель, на дорогах появится гололед. Температура воздуха в первой половине недели не опустится ниже -5 днем и -8 ночью.





6 декабря существенных осадков не предвидится. Ночью от -4 до -9, днём от -1 до -6 градусов.



Небольшое похолодание ожидается в конце недели.



Такая теплая для зимы погода в Свердловской области продлится до середины декабря, сообщает Уральская гидрометеослужба.