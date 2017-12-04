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Новости Нижнего Тагила

Текущая неделя в Нижнем Тагиле будет теплой и снежной

4 декабря 2017, 12:00Добавить новость
Екатеринбург,Свердловская область,температура,зима,погода,снег,Гидрометцентр

Небольшие снегопады и слабую минусовую температуру в Нижнем Тагиле прогнозируют синоптики Уральской гидрометеослужбы на этой неделе.

4 и 5 декабря погода будет зимней: местами пройдет снег и небольшая метель, на дорогах появится гололед. Температура воздуха в первой половине недели не опустится ниже -5 днем и -8 ночью.

6 декабря существенных осадков не предвидится. Ночью от -4 до -9, днём от -1 до -6 градусов.

Небольшое похолодание ожидается в конце недели.
 

Такая теплая для зимы погода в Свердловской области продлится до середины декабря, сообщает Уральская гидрометеослужба

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Погода в Нижнем Тагиле
-5
Свердловская область
Нижний Тагил
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день: -1
вечер: -3
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