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Новости Нижнего Тагила

Жители Среднеуральска пожаловались на выбросы с частного предприятия

4 декабря 2017, 09:00Добавить новость
город,проверка,Свердловская область,экология,Среднеуральск,завод,переработка,промышленность
Жители Среднеуральска выразили негодование по поводу выбросов, которые производит местное предприятие по переработке пластмасс.

Среднеуральцы жаловались на дым и специфический запах с завода. Многие уверены, что предприятие нужно закрывать.

Предприятие сейчас находится во владении у частного лица. Его территория располагается в бывшем цеху Среднеуральской ГРЭС.


Местных депутатов, к которым с проблемой обратились жители, не пустили на объект. Позже по инициативе депутатов была проведена экспертиза. Специалисты Ростехнадзора, выезжавшие на место, сделали измерения и сообщили, что превышение ПКД нет, предает Правда УрФО.

Однако проверки на этом не закончатся, поскольку режима работы предприятия никто не знает. Возможно, специалисты делали замеры в выходной день.

 
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