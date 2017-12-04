Жители Среднеуральска пожаловались на выбросы с частного предприятия

Среднеуральцы жаловались на дым и специфический запах с завода. Многие уверены, что предприятие нужно закрывать.



Предприятие сейчас находится во владении у частного лица. Его территория располагается в бывшем цеху Среднеуральской ГРЭС.



Местных депутатов, к которым с проблемой обратились жители, не пустили на объект. Позже по инициативе депутатов была проведена экспертиза. Специалисты Ростехнадзора, выезжавшие на место, сделали измерения и сообщили, что превышение ПКД нет, предает Правда УрФО.



Однако проверки на этом не закончатся, поскольку режима работы предприятия никто не знает. Возможно, специалисты делали замеры в выходной день.