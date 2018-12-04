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НМУ первой степени: смог окутает Свердловскую область до 8 декабря
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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НМУ первой степени: смог окутает Свердловскую область до 8 декабря

Сегодня, 10:44Здоровье и экологияФото: pixabay.com
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