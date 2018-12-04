НМУ первой степени: смог окутает Свердловскую область до 8 декабря

Уральские синоптики предупреждают свердловчан о неблагоприятной метеорологической ситуации, связанной с безветренной погодой. По этой причине в воздухе затруднено рассеивание вредных примесей. НМУ действует в регионе с 3 по 8 декабря, пишет ZNAK.