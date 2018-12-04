НМУ первой степени: смог окутает Свердловскую область до 8 декабря
Сегодня, 10:44Здоровье и экологияФото: pixabay.com
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
НМУ первой степени опасности действуют в Свердловской области.
Уральские синоптики предупреждают свердловчан о неблагоприятной метеорологической ситуации, связанной с безветренной погодой. По этой причине в воздухе затруднено рассеивание вредных примесей. НМУ действует в регионе с 3 по 8 декабря, пишет ZNAK.
Напомним, что накануне в Свердловской области была превышена концентрация вредных веществ в атмосфере.
Сделать TagilCity.ru основным источником в Яндекс.Новости
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей