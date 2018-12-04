Первая ледовая переправа появилась на реке Сосьва в Свердловской области
Сегодня, 00:30Здоровье и экологияФото: 66.mchs.gov.ru
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В Свердловской области была открыта первая переправа. Она расположена на реке Сосьва и обеспечивает сообщение между деревней Магина и городом Серов.
Толщина льда переправы составляет 45 сантиметров, при этом грузоподъёмность – до 5 тонн. Перед открытием она прошла полную проверку сотрудниками Государственной инспекции по маломерным судам ГУ МЧС России по Свердловской области и получила разрешение на эксплуатацию.
Как сообщает «Областная газета», зимой 2018-2019 годов планируется, что на реках в Гаринском, Таборинском, Серовском и Слободо-Туринском районах Свердловской области появятся ещё 13 переправ.
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