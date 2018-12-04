Первая ледовая переправа появилась на реке Сосьва в Свердловской области

Толщина льда переправы составляет 45 сантиметров, при этом грузоподъёмность – до 5 тонн. Перед открытием она прошла полную проверку сотрудниками Государственной инспекции по маломерным судам ГУ МЧС России по Свердловской области и получила разрешение на эксплуатацию.