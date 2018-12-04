Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
Первая ледовая переправа появилась на реке Сосьва в Свердловской области
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.
Dsc04115.jpg.1024x0 q85

Первая ледовая переправа появилась на реке Сосьва в Свердловской области

Сегодня, 00:30Здоровье и экологияФото: 66.mchs.gov.ru
Читайте
также
Будни в Нижнем Тагиле: уральская поэзия, форум успеха и выставка подносов
Хорошо ли летать в Нижнем Тагиле?
«Верх цинизма»: хотят ли самозанятые в Нижнем Тагиле выйти из тени и платить налоги?
Читайте также
Cиндром профессионального эмоционального выгорания: как его предупредить
Сколько на самом деле стоит куриное мясо?
Кремль в курсе ситуации на рынке бензина