Пневмония и ОРВИ: 81 группа и 25 классов закрыты в Свердловской области
В Свердловской области растет число заболевших ОРВИ. За последнюю неделю число заболевших увеличилось на 11%.
Сезонная заболеваемость ОРВИ растет в Свердловской области. В период с 26 ноября по 6 декабря зафиксировано 26,5 тысяч заболевших, что выше показателей предыдущей недели на 11%.
В Екатеринбурге за прошедшую неделю заболели чуть более 12 тысяч горожан, что на 10% ниже эпидпорога. Наибольшее количество заболевших зафиксировано среди подростков.
Помимо этого в двух детсадах и одной школе в регионе введен полный карантин, частично закрыты 65 детских садов (закрыта 81 группа) и 20 школ (25 классов).
Как пишет «Вечерний Екатеринбург», отмечен рост заболеваемости пневмонией, уже сейчас показатель на 46% превышает среднестатистические данные. 56% заболевших – взрослые. Наименьшее количество заболевших – среди детей до 2-х лет.
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