Пневмония и ОРВИ: 81 группа и 25 классов закрыты в Свердловской области

Сезонная заболеваемость ОРВИ растет в Свердловской области. В период с 26 ноября по 6 декабря зафиксировано 26,5 тысяч заболевших, что выше показателей предыдущей недели на 11%.

В Екатеринбурге за прошедшую неделю заболели чуть более 12 тысяч горожан, что на 10% ниже эпидпорога. Наибольшее количество заболевших зафиксировано среди подростков.

Помимо этого в двух детсадах и одной школе в регионе введен полный карантин, частично закрыты 65 детских садов (закрыта 81 группа) и 20 школ (25 классов).