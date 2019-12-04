Синоптики обещают свердловчанам аномально теплую погоду в декабре
Сегодня, 13:42Здоровье и экологияФото: 1Mediainvest.ru
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По данным главного синоптика Уральского гидрометцентра Галины Шепоренко, в первой половине декабря в Свердловской области будет аномально теплая погода, пишет интернет-издание Znak.
В период с 7 по 10 декабря температура будет на 5-7 градусов выше климатической нормы. В ночные часы в среднем будет -3…-8 градусов, днем — 0…-3 градуса. Аномальная погода обусловлена атлантическим теплом, которое принесут западные ветры.
Однако в ближайшие пару дней в регионе сохранится морозная погода. Ночью на севере региона похолодает до -20 градусов, днем столбик термометра остановится у отметки -13 градусов.
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