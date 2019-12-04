Синоптики обещают свердловчанам аномально теплую погоду в декабре

В период с 7 по 10 декабря температура будет на 5-7 градусов выше климатической нормы. В ночные часы в среднем будет -3…-8 градусов, днем — 0…-3 градуса. Аномальная погода обусловлена атлантическим теплом, которое принесут западные ветры.