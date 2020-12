Дума свердловского города может уйти на самоизоляцию из-за COVID-19

Гордума Асбеста может отправиться на самоизоляцию в полном составе. Об этом заявил заместитель председателя Дмитрий Александрин.

У народной избранницы Натальи Крыловой подозревают коронавирус. Об этом она написала в Facebook. Крылова находилась рядом со мной во время заседаний. После этого и у меня появились проявления COVID-19, передает Ура.ру слова главы асбестовской фракции «Единой России» Дмитрия Александрина. По словам депутата, в думе следует ввести режим самоизоляции, а заседания проводить дистанционно в Zoom. Отмечается, что среди народных избранников пять человек старше 65 лет. Напомним, 3 декабря сообщалось о госпитализации спикера ЗакСо Свердловской области Людмилы Бабушкиной. По информации инсайдеров, у нее выявили COVID-19. Спикера свердловского Заксобрания Людмилу Бабушкину госпитализировали с коронавирусом

