ФАС обвинила свердловские фарм-компании в махинациях при проведении аукционов

Установлено, что компании находились в выигрышном положении, зная о планах друг друга. Они располагались по одному и тому же адресу. ЭЦП оформлялись на тех же граждан, совпали телефонные номера. Кроме того, нашлись сотрудники, которые работали сразу в нескольких компаниях, а заявлялся на аукцион один и тот же человек.