ФАС обвинила свердловские фарм-компании в махинациях при проведении аукционов

Свердловское УФАС нашло нарушения при проведение конкурсов компаниями, принадлежащими депутату Александру Серебренникову.

Организации признали вступившими в сговор по завышению цен на аукционах по продаже лекарств для онкобольных, пишет E1. «САВ-Мед», «САВ-Фарм» и «Аптека „Вербена-Фарма“» предложили свои цены на средство «Паклитаксел». С разницей в одну копейку победила «САВ-Фарм» назначив стоимость закупки в 85 156 684 рубля. Кроме того, еще один участник отсеялся из-за того, что он предлагал препарат зарубежного производства. Установлено, что компании находились в выигрышном положении, зная о планах друг друга. Они располагались по одному и тому же адресу. ЭЦП оформлялись на тех же граждан, совпали телефонные номера. Кроме того, нашлись сотрудники, которые работали сразу в нескольких компаниях, а заявлялся на аукцион один и тот же человек. УФАС сообщает, что лекарство было закуплено у поставщика за 1 646,33 рубля. Пройдя цепочку до поставщика, оно было продано онкологическому центру за 7002,1 рубля за упаковку. Выявлено еще 34 подобных случая в период 2017–2019 годов. В результате действий данных организаций ущерб был нанесен онкоцентру. У медицинского учреждения не было возможности приобрести препарат иностранного производства, который дешевле и имеет более долгий срок хранения. Кроме того, другие медучреждения, опираясь на завышенную цену, создают прецеденты. Это оказывает негативное влияние на всю экономику страны в целом. На текущий момент рассмотрение дела близко к завершению. Компании практически признали виновными. Наказание будет установлено позднее.

