Глава Нижнего Тагила объяснил высокую стоимость аутсорсинга городской «скорой»

Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев объяснил, чем обусловлена высокая стоимость аутсорсинга СМП.

В столице Урала не такой старый автопарк. У нашей «скорой» автомобили с пробегам свыше 400 тысяч километров. Поэтому организации, которая победила в конкурсе, необходимо будет приобретать новые транспортные средства, передает Ура.ру слова Владислава Пинаева. Отмечается, что муниципалитет окажет всяческое содействие в случае возникновения сложностей. На текущий момент в парке СМП Нижнего Тагила числится 38 автомобилей. Напомним, руководитель отделения Transparency International Екатерина Петрова написала обращение в антимонопольную службу. По её мнению, заказчик целенаправленно указал вместо транспортных услуг медицинские. Это позволило провести открытый конкурс вместо аукциона. Уральский антикоррупционер пожаловалась на конкурс по аутсорсингу тагильской скорой

