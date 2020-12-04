Глава Нижнего Тагила объяснил высокую стоимость аутсорсинга городской «скорой»

В столице Урала не такой старый автопарк. У нашей «скорой» автомобили с пробегам свыше 400 тысяч километров. Поэтому организации, которая победила в конкурсе, необходимо будет приобретать новые транспортные средства, передает Ура.ру слова Владислава Пинаева.
Отмечается, что муниципалитет окажет всяческое содействие в случае возникновения сложностей. На текущий момент в парке СМП Нижнего Тагила числится 38 автомобилей.
Напомним, руководитель отделения Transparency International Екатерина Петрова написала обращение в антимонопольную службу. По её мнению, заказчик целенаправленно указал вместо транспортных услуг медицинские. Это позволило провести открытый конкурс вместо аукциона.