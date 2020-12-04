На Урале появилась чрезвычайная спецкомиссия из-за африканской чумы свиней

Напомним, 3 декабря в Нижнем Тагиле в цехе переработки и реализации мяса на улице Носова, 100 была обнаружена африканская чума свиней. В связи с этим Евгений Куйвашев ввел запрет на посещение зараженного объекта и отгрузку продукции. Кроме того, вся зараженная продукция была уничтожена.