Превышение ПДК диоксида азота в три раза: замеры воздуха в Нижнем Тагиле 4 декабря

Максимальный показатель NO2 на приборе составил 0,6 мг/м3, превысив разовую предельно допустимую концентрацию в три раза (ПДК вещества 0,2 мг/м3). Замеры проходили при температуре воздуха -6 градусов и западном ветре со скоростью два метра в секунду.