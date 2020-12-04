Превышение ПДК диоксида азота в три раза: замеры воздуха в Нижнем Тагиле 4 декабря

Превышение ПДК диоксида азота в три раза: замеры воздуха в Нижнем Тагиле 4 декабря

Сегодня, 16:47Здоровье и экологияАнна ГригорьеваPhoto: TagilCity.ru
Сегодня, 4 декабря, газоанализатор при замерах воздуха на наличие веществ-загрязнителей показал превышение разовой ПДК диоксида азота в три раза. Замеры редакция TagilCity.ru проводила в районе железнодорожного вокзала в Нижнем Тагиле.

Максимальный показатель NO2 на приборе составил 0,6 мг/м3, превысив разовую предельно допустимую концентрацию в три раза (ПДК вещества 0,2 мг/м3). Замеры проходили при температуре воздуха -6 градусов и западном ветре со скоростью два метра в секунду.

Video:TagilCity.ru

Показатели остальных загрязняющих веществ — диоксида серы, формальдегида, сероводорода и синильной кислоты — остались в норме.

Photo:TagilCity.ru

Напомним, днем ранее, 3 декабря, редакция TagilCity.ru совершила объезд Дзержинского района и сделала замеры воздуха в нескольких точках. Превышение ПДК загрязняющих веществ газоанализатор показал в санитарно-защитной зоне УВЗ.

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