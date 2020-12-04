Превышение ПДК диоксида азота в три раза: замеры воздуха в Нижнем Тагиле 4 декабря

Максимальный показатель NO2 на приборе составил 0,6 мг/м3, превысив разовую предельно допустимую концентрацию в три раза (ПДК вещества 0,2 мг/м3). Замеры проходили при температуре воздуха -6 градусов и западном ветре со скоростью два метра в секунду.
Показатели остальных загрязняющих веществ — диоксида серы, формальдегида, сероводорода и синильной кислоты — остались в норме.
Напомним, днем ранее, 3 декабря, редакция TagilCity.ru совершила объезд Дзержинского района и сделала замеры воздуха в нескольких точках. Превышение ПДК загрязняющих веществ газоанализатор показал в санитарно-защитной зоне УВЗ.