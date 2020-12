Свердловская область получит первую партию вакцины от COVID-19

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сообщил, что регион ожидает поступления новой партии вакцины от коронавируса.

Крупная партия «Спутника-V» прибудет уже в ближайшее время. Ожидаем не менее 4,7 тысячи доз, написал глава региона в Instagram. Губернатор отметил, что это важный этап с медицинской точки зрения. В первую очередь смогут привиться желающие из группы риска: медики, работники образования и правоохранители. Евгений Куйвашев уточнил, что Свердловская область готова к запуску вакцинации. Напомним, свердловский Минздрав утвердил список медицинских учреждений региона, в которых планируется проведение вакцинации. Всего в регион поступит 3 730 доз, которые будут распределены по 18 больницам Свердловской области. В Нижнем Тагиле три больницы получат вакцину от COVID-19

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter