В Екатеринбурге врач рассказала о самочувствии после прививки от COVID-19

В Екатеринбурге врач, которой два месяца назад поставили прививку, рассказала о своем самочувствии и наличии антител.

Повышение температуры наблюдалось только после прививки. Измеряю каждый день утром и вечером. Больше повышений не наблюдалось, передает E1 слова заведующей приемным отделением Верхнепышминской ЦГБ Лидии Лодочниковой. Отмечается, что врача привили дважды. Вторая доза была поставлена в середине октября. После этого медик соблюдала распорядок дня и внимательно следила за состоянием организма. 42 дня женщина ежедневно заполняла отчетные листы, в которых подробно описывала результаты наблюдения и передавала на изучение. По её словам, уровень антител невысокий, но стабильный. Его показатель составил 5:34. Напомним, на открытии медицинских центров президент России Владимир Путин сообщил, что в конце следующей недели начнется массовая вакцинация от коронавируса. Первыми будут привиты врачи и работники сферы образования. Владимир Путин объявил сроки начала массовой вакцинации от COVID-19

