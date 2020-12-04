В Екатеринбурге врач рассказала о самочувствии после прививки от COVID-19

В Екатеринбурге врач рассказала о самочувствии после прививки от COVID-19

Сегодня, 09:17Здоровье и экологияPhoto: 1Mediainvest.ru
В Екатеринбурге врач, которой два месяца назад поставили прививку, рассказала о своем самочувствии и наличии антител.

Повышение температуры наблюдалось только после прививки. Измеряю каждый день утром и вечером. Больше повышений не наблюдалось, передает E1 слова заведующей приемным отделением Верхнепышминской ЦГБ Лидии Лодочниковой.

Отмечается, что врача привили дважды. Вторая доза была поставлена в середине октября. После этого медик соблюдала распорядок дня и внимательно следила за состоянием организма.

42 дня женщина ежедневно заполняла отчетные листы, в которых подробно описывала результаты наблюдения и передавала на изучение. По её словам, уровень антител невысокий, но стабильный. Его показатель составил 5:34.

Напомним, на открытии медицинских центров президент России Владимир Путин сообщил, что в конце следующей недели начнется массовая вакцинация от коронавируса. Первыми будут привиты врачи и работники сферы образования.

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